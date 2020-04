Geschäfte erstmals wieder geöffnet : Kunden mit Disziplin, Kaufleute zufrieden

Diszipliniert verhalten sich am Montag die Kunden im „Karisma“ an der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg (Bild links). Vor dem Damenmode-Geschäft NKD in Hermeskeil bittet Sabrina Zukowski per Hinweisschild darum, im Laden auf Hygiene- und Abstandsvorgaben zu achten. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg/Konz/Hermeskeil Auch in Saarburg, Konz und Hermeskeil öffnen viele Geschäfte wieder. Kunden nutzen das am ersten Tag in Maßen.

„High Noon“, 12 Uhr mittags auf der Graf-Siegfried-Straße, der Saarburger Einkaufsmeile. Das berühmte Pistolenduell aus dem Western mit Gary Cooper könnte zwischen den Kreiseln ausgetragen werden, ohne dass ein Unbeteiligter in Gefahr gerät, so leer erscheint die Innenstadt. Ganz so dramatisch ist die Ruhe allerdings nicht, berichtet Stefan Müller vom Modehaus Müller Hamann: „Vormittags hatten wir zu tun, ein Kunde nach dem anderen, wie es sich gehört.“ Allerdings eben nicht mehr als an einem normalen Schönwetter-Montag auch.

Einen Riesenansturm hat wohl auch keiner der Kaufleute erwartet. Die Vorsorgemaßnahmen halten sich im behördlich vorgeschriebenen Rahmen: Hinweisschilder, die den Abstand anmahnen, Desinfektionsmittel für Mitarbeiter und Kunden, teilweise auch Bodenmarkierungen. Die Verkäuferinnen sind überwiegend mit Schutzmasken ausgestattet, auf der Straße trägt aber kaum ein Passant eine solche.

Gelassen, ja unbekümmert scheint die Stimmung zu sein. „Wir waren schon einige Wochen sehr diszipliniert. Da fällt es uns nicht schwer, das noch ein bisschen durchzuhalten“, sagt eine Dame aus Fisch, die nur ein paar dringende Besorgungen machen möchte. Zum reinen Einkaufsbummel scheint kaum jemand unterwegs zu sein, zumal auch die Cafés und Gastronomiebetriebe noch geschlossen sind. Zwei Oberstufenschülerinnen, die sich zum Lernen getroffen haben, schlecken ein Eis und wollen zum Döner-Imbiss: „Gerne hätten wir uns noch an den Wasserfall gesetzt und einen Kaffee getrunken. Wir sind froh, dass wir unser Abi machen können. Aber keine Ahnung, wie das mit den jüngeren Schülern und der Distanz laufen soll.“

In der Hermeskeiler Fußgängerzone hat auch das Damenmode-Geschäft NKD seit Montag wieder geöffnet. Vor dem Eingang informiert Teamleiterin Sabrina Zukowski mit Hilfe großer Hinweisschilder über Hygiene- und Abstandsregeln. Zum Beispiel dürfen maximal zwölf Kunden zeitgleich im Laden einkaufen. Foto: Christa Weber. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Zum Nachmittag hin steigt die Frequenz ein wenig, Platz zum Abstandhalten bleibt jedoch reichlich. So ist das Fazit von Janine Russo, der Vorsitzenden des Saarburger Gewerbeverbandes, denn auch verhalten positiv: „Die wirtschaftlichen Schäden, auch durch den Wegfall des Tourismus, sind jetzt schon immens. Aber wir sind erst einmal froh, dass es wieder losgeht.“

Ihre Kollegen an der Graf-Siegfried-Straße bewerten das Geschäft am ersten Tag nach dem strengen „Lockdown“ überwiegend als „ganz gut“ und sind unisono froh, dass sich die Kunden kooperativ und diszipliniert verhalten haben.

Auch in Konz atmen die Geschäftsinhaber auf. Eine der größten Verkaufsflächen in der Innenstadt hat dort das Haus der Küchen in der Schillerstraße. Geschäftsführer Burghard Köhler sagt, dass er sich an die Vorgaben halte. Die Fläche sei auf 800 Quadratmeter beschränkt, Kunden ohne Behelfsmaske würden darauf angesprochen.

„Wenn wir Mundschutzmasken hätten, würden wir sie an die Kunden verteilen“, sagt Köhler. Zurzeit sei es aber schwer, diese zu beschaffen. Mit dem Betrieb sei er zufrieden. „Was fehlt, sind die Luxemburger. Die sind ja weiter eingesperrt“, sagt Köhler.

Abstand halten sei in seinem Geschäft kein Problem. Da spreche er sich auch für die Konkurrenz aus: „Ich verstehe nicht, dass Möbel Martin nicht öffnen darf.“ Dort sei ausreichend Platz, und die Kunden seien eigentlich nie dicht aneinandergedrängt.

In der Buchhandlung Kolibri hat Inhaber Hermann-Josef Kramp Abstandsmarkierungen angebracht und Hinweisschilder aufgestellt. Am Eingang steht ein Spender für Desinfektionsmittel. Eine Spuckschutzwand ist laut Kramp bestellt und wird noch diese Woche installiert. „Es gibt Leute, die kommen mit Mundschutz. Andere machen das nicht“, sagt er. „Wenn jemand mir zu nahe kommt, weise ich ihn freundlich darauf hin.“ Insgesamt komme er wohl mit zwei blauen Augen durch die Krise, sagt er: „Meine Kunden sind – Gott sei Dank – sehr treu.“ In den vergangenen Wochen hätten sie eifrig online, per Mail oder Telefon bestellt, so dass es die Schließung des Ladens zumindest zu einem kleinen Teil kompensiert habe, ergänzt Kramp.

Stephan Holbach vom Vorstand des Stadtmarketingvereins Konz sagt am Montag, dass er so viel in seinem Schuhladen zu tun gehabt habe, dass er nicht mit den anderen Mitgliedsbetrieben reden habe können. In seinem Geschäft ist bisher nur die Kinderschuh-Abteilung geöffnet. In seinen Laden lässt er nur sechs Kunden gleichzeitig. Es gilt eine Einbahnstraßenregelung, es gibt Desinfektionsmittel, und der Kassenbereich ist durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Und: „Fast alle kommen mit Maske einkaufen.“

In der Hermeskeiler Innenstadt sind am Mittag nur wenige mit Maske unterwegs. Der Betrieb in den Geschäften zieht jedoch langsam wieder an. „Bei uns standen eine halbe Stunde vor Öffnung Kunden vor der Tür“, berichtet Sabrina Zukowski, Teamleiterin der Damenmode-Filiale NKD. Sie trägt Mund-Nasen-Schutz. Am Eingang hat sie Schilder aufgestellt, damit die Kunden Abstand halten und sich maximal zwölf zeitgleich im Laden aufhalten. Auch Desinfektionsmittel steht bereit: „Ich würde mir wünschen, dass noch mehr es nutzen“, sagt Zukowski. „Es geht ja um unser aller Gesundheit.“

Stefan Lorenzen, Inhaber der Buchhandlung in Hermeskeil, stellt fest: „Die Leute sind verunsichert und trauen sich noch nicht richtig raus.“ Sein Bauchgefühl sage ihm jedoch, dass es besser werde. Er habe bis zum Mittag etwa 35 Prozent des üblichen Tagesumsatzes gemacht. In den Wochen zuvor seien es durch Abgabe bestellter Bücher höchstens 25 Prozent gewesen.

„Es ist ein zweischneidiges Schwert im Moment“, findet eine Passantin, die mit Mundschutz vor dem Rathaus sitzt. Sie verstehe die Geschäftsleute. „Die gehen ja kaputt, wenn sie so lange zu haben.“ Sie selbst sei jedoch noch vorsichtig, da sie in größeren Märkten schlechte Erfahrungen gemacht habe: „Da laufen sie einem über die Füße, achten kaum auf andere. In kleinen Läden ist das aber wohl besser.“