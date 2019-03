Die Hermeskeiler Flugausstellung bietet ab Sonntag eine einzigartige Kombination von Flugzeugen und Oldtimern aus den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Von Jürgen Braun

Zum 47. Mal seit dem Jahr 1973 öffnet Europas größte private Flugausstellung vor den Toren Hermeskeils am Sonntag, 31. März, nach sechs Monaten Pause wieder ihre Tore für den Publikumsverkehr. Und in diesem Jahr mit einer ganz besonderen, einzigartigen Dokumentation der gemeinsamen Geschichte von Mobilität in der Luft und auf der Straße. Eine Kombination von Flugzeugen und historischen Automobilen, die es sonst nirgendwo unter einem Dach zu bestaunen gibt.

„Wir wollten einfach mal versuchen, etwas ganz anderes zu machen. Den Leuten etwas bieten, das es so bisher noch nicht gibt. Die Idee hatte ich schon lange. In diesem Winter haben wir es umgesetzt. Und es war ein gutes Stück Arbeit und jede Menge Recherche.“ Peter Junior, der Inhaber der Hermeskeiler Flugausstellung, ist nicht nur ein Mann der privaten und militärischen Luftfahrt-Historie, sondern auch ein ausgewiesener Freund und Kenner seltener Oldtimer-Fahrzeuge.

„Die Idee, die dahintersteckt, war zu zeigen, was die großen Unternehmen der Luftfahrt in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg taten, als die Produktionen von Flugzeugen vonseiten der Siegermächte noch verboten war. Welche Wege sie gegangen sind, wie sie in den ersten Jahren überlebt haben und welche Schätze von Fahrzeugen, die längst verschwunden sind, wir den damaligen Umständen zu verdanken haben.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt Junior von der Umsetzung seiner Idee und wie viel Aufwand (von der finanziellen Investition ganz zu schweigen) ihn das in den vergangenen Wochen und Monaten gekostet hat.

Und so kam es, dass jetzt in den Hallen neben dem großen Freigelände der Flugausstellung erstmals nach 47 Jahren nicht nur historische Flugmaschinen aller Art nebst diversem Zubehör, sondern auch Autos zu bewundern sind, die die junge Bundesrepublik Deutschland in den ersten Jahren nach dem schrecklichen Krieg wieder mobilisiert haben. „Da wir draußen eine Messerschmitt ME 108 stehen haben, lag der Gedanke nahe, zu zeigen, was dieses Unternehmen in den ersten Jahren nach dem Krieg gemacht hat.“ Das Ergebnis ist ein Messerschmitt Kabinenroller aus dem Jahr 1955. „Den habe ich nach langer Internet-Recherche in Holland gefunden.“

Dabei ist es nicht geblieben. Der „Heinkel Tourist Roller“, der jetzt in der Flugausstellung Junior zu sehen ist, dokumentiert die betreffende Schaffensperiode der „Ernst Heinkel Flugzeugwerke AG“. Dieses Unternehmen ist nicht nur, aber (leider) vor allem wegen der vielen Heinkel-Bomber in die Geschichte dieser militärischen Auseinandersetzung der Völker eingegangen.

„Die Isetta ist das ganz besondere Herzstück meiner Frau Astrit“, sagt Junior und präsentiert das wunderbare, prächtige rot-weiße Rollermobil. Von 1955 bis 1962 produzierten die Bayerischen Motorenwerke BMW die Isetta, deren große Fronttür man nach vorn kippen muss, um auf der Sitzbank Platz zu nehmen. Während des Krieges wurden in den beiden Werken in Milbertshofen und Allach von BMW vorwiegend Flugmotoren und Motorräder gebaut. Die Isetta hat Junior aus Dänemark importiert. Gefunden hat er sie allerdings auf der „Interclassics“ des vergangenen Jahres in Maastricht (NL). „Die hat mich irgendwie angeblinzelt und gesagt: „Nimm mich mit“, scherzt Junior. „Und da wir beide vom Jahrgang 1962 sind, konnte ich wirklich nicht anders.“ Ab diesem Sonntag also werden in Hermeskeil Luftfahrt- und Automobil-Historie eine bisher einzigartige „Entente cordiale“ miteinander eingehen, die es so bisher nirgendwo zu sehen gibt.