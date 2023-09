Jung und begabt Violinistengeschwister Mathis und Maike Kögler erhalten Förderpreis

Trier/Saarburg · Der Lions Club Saarburg vergibt den Förderpreis für Nachwuchsmusiker diesmal an zwei Violinistengeschwister. Mathis und Maike Kögler zeigen ihr Talent in einer Matinee am 8. Oktober in der Kulturgießerei. Was fasziniert sie an diesem Instrument?

24.09.2023, 13:27 Uhr

Mathis und Maike Kögler üben schon fleißig für ihren Beitrag zum Matineekonzert am 8. Oktober um 11 Uhr in der Kulturgießerei Saarburg. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Hochkonzentriert folgen Maike und Mathis Kögler den Anweisungen ihrer Geigenlehrerin Annelie Kopp. Sie erarbeiten sich gerade ihre Stücke für den großen Auftritt im Konzert der Kreismusikschule am 8. Oktober um 11 Uhr in der Kulturgießerei Saarburg. In dieser Matinee sammelt der Lions Club, bei freiem Eintritt, Spendengeld für die Lebenshilfe Trier-Saarburg.