Expertin analysiert Gutachten : Gesetzliche Werte um ein Vielfaches überschritten

Wellen/Birkenfeld Professorin Heike Bradl, Fachbereich Umwelttechnik am Umweltcampus Birkenfeld, hat sich die in dem Wellener Gutachten vorliegenden Werte genauer angesehen. „Einige Prüfwerte sind um das 10 000-fache überschritten“, sagt sie.

Im Wellener Gutachten wurden 1) Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW – aus Diesel und Öl), 2) polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK – kommt in Teer und Asphalt vor), 3) polychlorierte Biphenyle (PCB – seit 1989 verboten, wurden vorher vor allem in Kondensatoren genutzt) und 4) Phenol untersucht. „Diese Substanzen sind alle hochtoxisch und krebserregend“, sagt Bradl.

Die Prüfwerte für diese Substanzen sind in der Bundesbodenschutz- sowie der Altlastenverordnung festgelegt. In Böden gilt für MKW 200 Milligramm (mg) pro Kilogramm. Unter der Dolohalle wurden laut dem Gutachten 32 000 mg/kg festgestellt – mehr als das 150-fache des Grenzwerts. Bei PAK gilt ein Grenzwert von 10 mg/kg. Gemessen wurden in Wellen 17 000 mg/kg, das 1700-fache.