Stadtumbau : Noch ein Planungswettbewerb in Hermeskeil: Wer hat die besten Ideen für den Neuen Markt?

Zurzeit ist der Neue Markt in Hermeskeil hauptsächlich ein Parkplatz. Wie könnte er in Zukunft aussehen? Was soll dort möglich sein? Der Stadtrat setzt darauf, dass ein Planungswettbewerb gute Ideen hervorbringt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskei Was für den Donatusplatz in Hermeskeil gut funktioniert hat, soll jetzt auch für die Gestaltung des Neuen Markts Ideen liefern: Der Stadtrat will erneut einen Planungswettbewerb starten. Das Projekt könnte allerdings einem anderen in die Quere kommen.