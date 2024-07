Schüler lernen Neues Wie viele Kalorien hat ein Schokomüsli? Das war der Gesundheitstag am Gymnasium Hermeskeil

Die Schüler des Gymnasiums in Hermeskeil haben kurz vor den Sommerferien einen besonderen Tag erleben dürfen: In 36 Workshops haben die 683 Kinder und Jugendlichen mit ihren 56 Lehrern einen Tag zum Thema „Gesundheit“ durchgeführt und dabei wertvolle Tipps zu Themen wie gesunder Ernährung bekommen. Der Schulelternbeirat hatte gemeinsam mit einigen Lehrkräften und Schülern das Programm vorbereitet. „Spürbar erleben, staunen und sehen in Workshops mit verschiedenen Themen wie Bewegung, Körper und Geist, Ernährung, Sucht sowie ‚Ich und Du‘ waren uns in der Planung sehr wichtig“, erläutert Marion Eckhardt, Mitglied im Schulelternbeirat. Aber auch Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt zum Thema Gesundheit gab es an dem Tag.