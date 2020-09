Kostenpflichtiger Inhalt: Klinik erweitert ambulantes Angebot : Neues Gesundheitszentrum mit fünf Arztpraxen startet am Hermeskeiler Krankenhaus

Praxismanagerin Ramona Kuhn (links) und Anke Klauck, kaufmännische Direktorin am Hermeskeiler St.-Josef-Krankenhaus, stehen in dem Flur im Erdgeschoss, wo ein neues Gesundheitszentrum mit fünf Praxen für die ambulante Versorgung von Patienten eingerichtet wurde. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Ein Gesundheitszentrum geht zum 1. Oktober am St.-Josef-Krankenhaus an den Start. Ärzte aus fünf Fachgebieten bieten dort Sprechstunden an. Neben Vorteilen für Patienten sieht die Klinikleitung darin auch eine Stärkung des Standorts.