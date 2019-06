Festival : Getränke von Jungwinzern und Joko Winterscheidt

Elf Jungwinzer aus ganz Deutschland zeigen in Ayl, was sie aus ihren Trauben zaubern können. Foto: Herbert Thormeyer

Ayl Lange Warteschlangen bilden sich bei Wine & Bites. Die, die es auf den Margarethenhof schafften, konnten einiges entdecken.

Die Leute stehen Schlange am Samstagabend in Ayl. Vielen ist das erste Wine-and-Bites-Festival auf dem Margarethenhof im letzen Jahr noch in bester Erinnerung.