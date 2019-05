Vandalismus : 600 Euro Schaden an Gewächshaus

600 Euro Schaden an Gewächshaus

Konz Unbekannte haben 600 Euro Sachschaden an einem Gewächshaus in Konz verursacht.

Wie die Polizei am Freitagabend meldete, haben Unbekannte zwischen dem 1. und dem 10. Mai in der Kleingartenanlage Jeuchental in Konz ein Gewächshaus beschädigt. Für ihr Zerstörungswerk haben die Täter laut den Ermittlern Betonbruchsteine genutzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 600 Euro.