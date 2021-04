Gemeinde fordert Beteiligung wie im Fall Mehring : Steigt der Kreis beim Gewerbepark Reinsfeld mit ein?

Gewerbepark direkt an der Autobahn: Auf der großen grünen Fläche zwischen der L151 (links), der B407 und der A1 (oben rechts) möchte die Gemeinde Reinsfeld acht Hektar für neue Industrie- und Gewerbeflächen erschließen. So wie es aussieht, wird sie dafür allerdings Partner brauchen. Foto: Portaflug

Reinsfeld/Trier An der Autobahn 1 im Hochwald sollen zwei Gewerbeparks entstehen – bei Reinsfeld und auf der Mehringer Höhe. An letzterem will sich der Kreis direkt beteiligen. Doch auch die Hochwälder fordern für ihr Projekt Unterstützung. Wie die aussehen könnte, dazu gibt es erste Ideen.

Große Gewerbeflächen mit direktem Anschluss an eine Autobahn sind begehrt. Die Nachfrage von Unternehmen im Kreis Trier-Saarburg ist hoch, das Angebot derzeit jedoch rar. Auch deshalb hat sich die Hochwaldgemeinde Reinsfeld entschieden, einen acht Hektar großen Industrie- und Gewerbepark an der Hunsrückhöhenstraße nahe der A 1 zu entwickeln. Zuletzt ging es damit allerdings eher schleppend voran. Dass in nur geringer Entfernung auf der Mehringer Höhe ein deutlich größerer 80-Hektar-Gewerbepark entstehen soll, bringt die Hochwälder nun in Zugzwang – könnte aber auch eine unerwartete Chance eröffnen.

Die Ausgangslage Für das Reinsfelder Projekt gibt es einen Bebauungsplan-Entwurf, zu dem Träger öffentlicher Belange bereits Stellung nehmen konnten. Die nachgeforderten Lärm- und Verkehrsgutachten liegen inzwischen vor, wie Ortsbürgermeister Uwe Roßmann (SPD) vor kurzem im Reinsfelder Gemeinderat berichtete. Am 20. Mai soll der Rat die erneute Plan-Offenlegung beschließen, dann können sich auch Bürger zum Projekt äußern.

Das nötige Baurecht zu schaffen, ist eine Sache. Die andere – an der es zuletzt haperte – ist die Finanzierung. 5,5 Millionen Euro stehen für die Erschließung im Raum. Bevor die Bagger rollen, wollen aber zunächst Archäologen der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) an potenziellen Fundstätten graben. Dabei anfallende Kosten – zuletzt war von etwa 1,1 Millionen Euro die Rede – müsste laut GDKE die Gemeinde als Bauherrin bezahlen. „Wenn wir diese Kosten tatsächlich zu tragen hätten, könnten wir das nicht leisten“, stellte Ortschef Roßmann fest. Die GDKE habe allerdings eine neue Leiterin, mit der man noch einmal sprechen wolle.

Diskussion in Reinsfeld Doch auch ohne diese Grabungskosten hatte die Kommunalaufsicht bereits signalisiert, dass sich die Reinsfelder mit dem Projekt finanziell übernehmen könnten. Inzwischen scheint klar, dass die Gemeinde für die Realisierung des Industrie- und Gewerbeparks Hochwald Partner braucht. Aufmerksam verfolgten die Hochwälder daher im Februar einen Beschluss des Kreisausschusses, der dem Kreistag Trier-Saarburg grundsätzlich die Beteiligung am Projekt Mehringer Höhe empfahl – über einen noch zu gründenden Zweckverband.

Eine Beteiligung auch für Reinsfeld zu empfehlen, habe der Ausschuss damals abgelehnt, beklagte Uwe Roßmann im Gemeinderat und forderte: „Wir wollen vom Kreis gleich behandelt werden.“ Paul Port (OWL), als Kreistagsmitglied ebenfalls in besagter Ausschusssitzung anwesend, relativierte, dass der Kreis seine Unterstützung mehrfach signalisiert habe. Reinsfeld habe anders als die Verbandsgemeinde (VG) Schweich aber bislang keinen Antrag gestellt. Klaus Wahlen (CDU) äußerte sich skeptisch: „Das Wort beteiligen ist nie gefallen.“

Die Optionen Port Und Roßmann deutete an, dass auch für die Reinsfelder Pläne ein interkommunaler Zweckverband die Lösung sein könnte. Vor einer solchen Entscheidung müssten jedoch die rechtlichen Konsequenzen geklärt sein. „Es darf nicht so sein, dass uns dadurch Nachteile entstehen“, sagte der Ortschef. Im Rat einigte man sich, noch vor dem 20. Mai intern das weitere Vorgehen zu klären und danach mit Vertretern von Kreis und VG Hermeskeil in Kontakt zu treten.

Denn denkbar sind derzeit laut dem Hermeskeiler VG-Chef Hartmut Heck zwei Zweckverband-Varianten: eine kleinere gemeinsam mit Kreis, VG und Stadt Hermeskeil, eine große mit den Akteuren des Mehringer Projekts. Zu beiden Optionen habe es erste grobe Überlegungen gegeben, sagt Heck. Er selbst favorisiere die „große Lösung“, solange dabei „für alle beteiligten Akteure ein Mehrwert erkennbar“ sei. Zunächst müssten natürlich die Hochwälder ihre „Hausaufgaben“ machen und klären, wo die Reise in Reinsfeld hingehen solle. Dabei erwarte er allerdings auch Unterstützung vom Kreis.

Das sagt der Kreis Aktuell gibt es im Landkreis 33 Industrie- und Gewerbegebiete. Eine Analyse der Wirtschaftsförderung Trier-Saarburg GmbH (WFG) ergab, dass zwar noch Flächen verfügbar sind, aber kaum noch solche mit unmittelbarem Autobahnanschluss. Deshalb müssten neue Standorte geschaffen werden, um Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaftskraft im Kreis zu stärken. Aktuelle Planungen gibt es neben Mehring und Reinsfeld auch für Osburg und Newel sowie für eine Erweiterung des Industrieparks Region Föhren (IRT).

Das Gebiet in Reinsfeld könnte „einen guten Beitrag zur Verbesserung der Situation darstellen“, teilt die Kreisverwaltung auf TV-Nachfrage mit. Zunehmend strengere Auflagen und wachsende Restriktionen stellten die Gemeinden jedoch vor Herausforderungen. Einzelne Gemeinden seien meist „nicht hinreichend leistungsfähig, um größere Gebiete zu erschließen“. Daher habe der Kreis seine Bereitschaft erklärt, sich auch in Reinsfeld zu beteiligen. Weil das Bebauungsplan-Verfahren noch laufe, fehlten aber noch „wichtige Daten für eine wirtschaftliche Betrachtung“.

Auch im Fall Mehring seien noch grundlegende Fragen zu klären. Zurzeit laufe das Raumordnungsverfahren, aus dem sich weitere Einschränkungen mit möglicherweise finanziellen Folgen ergeben könnten. Denn das Projekt hat nicht nur Befürworter. Zuletzt demonstrierte Anfang März ein Aktionsbündnis gegen den Gewerbepark, weil dieser auf einem ökologisch wertvollen Areal sensible Tierarten gefährde. Noch zu bestimmen sind laut Kreisverwaltung Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit des Gewerbeparks: „Denn trotz der grundsätzlich hohen Nachfrage muss sich der Vermarktungspreis letztlich in einem marktüblichen Korridor bewegen.“ Auch seien noch mögliche Förderungen auszuloten.