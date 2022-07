Neues Gewerbegebiet : Partner für Gewerbepark Hochwald bald komplett? – Kreis Trier-Saarburg gibt erstes Signal für eine Beteiligung

Hier geht’s lang zu neuen Gewerbeflächen - bis ein solches Hinweisschild den Weg zum Gewerbe- und Industriepark Hochwald bei Reinsfeld weist, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Zumindest scheint bald klar zu sein, welche kommunalen Partner das Projekt gemeinsam stemmen wollen. Foto: picture alliance / Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Jens Wolf

Reinsfeld/Hermeskeil Es tut sich wieder etwas beim geplanten Gewerbepark an der A1 bei Reinsfeld: Neben drei Hochwaldkommunen strebt offenbar auch der Kreis eine Beteiligung an dem Gewerbegebiet an. Zumindest gab es dazu ein erstes positives Votum. Was das nun für das Projekt bedeutet und welche Hürden die Partner noch nehmen müssen.