Wirtschaft : Gewerbeschau im April in Hermeskeil: Aussteller können sich noch melden

Hermeskeil Die Vorbereitungen für die 15. Hochwald Gewerbeschau in Hermeskeil laufen auf Hochtouren. Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. April, präsentieren sich etwa 80 Betriebe in der Hochwaldhalle und auf dem angrenzenden Schulgelände.



