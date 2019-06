Giftige Raupen : Warnung vor Eichenprozessionsspinnern in der VG Konz (Fotos)

Konz/Wasserliesch/Tawern Sie verursachen Juckreiz, Pusteln, Atembeschwerden: Raupen des Schädlings mit dem Namen Eichenprozessionsspinner sind in Konz, Wasserliesch und Tawern entdeckt worden.

In der Verbandsgemeinde Konz sind bislang an drei Stellen die Raupen des Pflanzenschädlings Eichenprozessionsspinner entdeckt worden. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Konz mit. Sie seien schnellstmöglich von Fachfirmen entfernt worden beziehungsweise würden weiterhin entfernt. Auf Roscheid (Parkplatz am Friedhof Roscheid), in Wasserliesch (Friedhof, An der Granahöhe sowie an Bäumen entlang des Rundwegs Angelborn) und in Tawern (am Friedhof, Parkplatz) werde eine Baumpflegefirma aus dem saarländischen Nonnweiler damit beschäftigt sein, die befallenen Eichen von den Raupen des Eichenprozessionsspinners zu befreien.