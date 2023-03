Substanz an Radweg analysiert Giftköder-Verdacht in Hermeskeil: Polizei hat gute Nachrichten für Hundehalter

Die Nachricht von Anfang der Woche dürfte viele Hundebesitzer in Hermeskeil aufgeschreckt haben. Die Polizei meldete am frühen Montagmorgen erneut den Fund einer grauen „pulverartigen“ Substanz – möglicherweise ein Giftköder. Mitte Februar hatte es bereits eine ähnliche Entdeckung am Radweg am Dörrenbach gegeben. Ein Hund hatte dort von der Substanz gefressen und laut Aussage der Besitzerin danach „Vergiftungserscheinungen“ gezeigt.