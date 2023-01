Innovativ : Ein Gin wie aus dem Bilderbuch – und wie der Tropfen vom Margarethenhof zum digitalen Spekulationsobjekt werden kann

Die drei Gin-Macher (v.l.: Jan Braun, Nicolas Weber und Sven Braun) im Weinkeller des Ayler Margarethenhofes, wo die Idee entstand, ein sogenanntes NFT aufzulegen. Foto: DT

Ayl Der Margarethenhof in Ayl macht in Kooperation mit zwei Freunden jetzt einen Gin, demnächst auch in der fassgereiften Spezial-Edition. Sie vertreiben diesen als digitales NFT, sozusagen in Subskription. Wie das funktioniert.

Von Dirk Tenbrock

Noch ein Gin? Das ist die Frage, die einem unwillkürlich in den Sinn kommt. Gibt es doch mittlerweile eine unübersehbare Fülle von diesem Wacholder-Destillat, viele Brenner und Winzer tummeln sich auf dem Markt und bieten das einstige Nischenprodukt an.

Wer deshalb denkt, dass der Gin-Boom verebbt, der Markt gesättigt sei, der irrt. Die Verkaufszahlen, vor allem bei den individuell und in kleinen Mengen hergestellten Gins, steigen laut Marktanalysen nach wie vor. Vor allem jüngere Konsumenten widmen sich mit Leidenschaft und Sammelwut diesen Spirituosen. Lässt sich doch beim Gin über die – neben dem tonangebenden Wacholder – zugefügten Botanicals (meist Früchte, Kräuter und Gewürze) eine Geschmacksvielfalt wie bei keinem anderen Schnaps herstellen.

Nicolas Weber vom Weingut Margarethenhof ist nach seinem Diplom in Weinbau und Oenologie als Weinmacher in das elterliche Weingut eingestiegen und sprüht vor neuen Ideen. Seine Weine finden immer mehr Anerkennung, nun also Gin.

Gin vom Margarethenhof Ayl: Das ist alles drin

Mit seinen beiden Ayler Freunden Jan und Sven Braun teilt er die Leidenschaft für Gin und so lag es nahe, dass nach einem Marsch durch die Ayler Kupp und einem anschließenden Probeabend in Webers Keller die Idee entstand, einen eigenen Brand zu kreieren. Inspirieren ließen sich die drei Mittzwanziger von den Aromen der Weinberge, sie nennen das die „Vineyard Botanicals“. Dazu gehören, neben gut 60 Prozent Wacholder, Glücksklee, Lavendel, Thymian, aber auch – deutlich riechbar – Pfeffer, Schalen von Zitrusfrüchten für die Frische und sogar Kardamon und Koriandersamen.

Als Clou, und das macht diesen Gin einzigartig, geben der Winzer und die beiden kaufmännischen Betriebswirte noch Rebentränen mit dazu. Das sind die Tropfen, die aus den angeschnittenen Ranken der Rebstöcken entweichen, pure, grüne Energie, die alles enthalten, was die Rebe zum Leben braucht. Wer einmal so eine grasige Träne probiert hat, weiß, dass das mehr als ein Gag ist. Besonders auch: Der Alkohol wird aus Rieslingweinen der Ayler Kupp destilliert und nach dem Brennen gibt es noch eine Infusion mit einem Großen Gewächs aus 2020, das gibt dem 42-prozentigen Destillat sehr weinige Aromen.

Bilderbuch Gin mit limitierter Auflage

Der Anspruch der Macher ist hoch. Einen Gin wie aus dem Bilderbuch wollen sie produzieren, deshalb heißt er auch so: Bilderbuch. Bilder von den steilen Hängen der Saar und damit verbundene Erinnerungen soll der Gin erzeugen, ein emotionales, handwerkliches Produkt eben. Nachdem die erste Charge (genannt Batch) zu 39 Euro pro 0,5 l-Flasche ruckzuck ausverkauft war, haben sich Weber und die Brauns nun dazu entschlossen, das nächste Batch für 9 Monate zur Reife in ein Riesling-Holzfass zu geben. Darüber hinaus wird die Spezial-Edition auf 400 Exemplare limitiert.

Gin als NFT-Spekulationsobjekt?

Und was, bitteschön, hat es nun mit dem digitalen NFT (Non Fungible Token) auf sich? Das ist ein digitaler oder physischer Gegenstand, der nur einmal existiert und nicht austauschbar ist. Zu abstrakt? Also, man erwirbt über eine Internetseite oder einen Code das Eigentumsrecht an einem Kunstwerk, Video, Musik oder eben einem besonderen Gin, der in diesem Fall 89 Euro pro halbem Liter kostet. So ähnlich kennt man das beispielsweise bei den großen Bordeaux-Châteaus, die ihre noch nicht gefüllten, frischen Jahrgänge quasi als Wette auf die Zukunft in der sogenannten Subskription verkaufen. „Im spannendsten Fall und wenn der Besitzer den guten Stoff nicht selbst trinken will, kann so ein NFT auch zum Spekulationsobjekt mit extremem Mehrwert werden“, sagt Sven Braun. Das sei bisher allerdings eher bei Kunstwerken der Fall.