Verwaltung kritisiert Unternehmen Glasfaserausbau in Trassem – Firma lässt Gemeinde nach mündlicher Zusage hängen

Es klingt vielversprechend, was auf der Homepage der Unternehmensgruppe zu lesen ist: „Deutsche Glasfaser strebt als Digitalversorger der Regionen den flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei.“ Am digitalen Fortschritt der Ortsgemeinde Trasse scheint die Unternehmensgruppe nicht groß interessiert zu sein – obwohl das vor wenigen Monaten noch anders aussah.