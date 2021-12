Infrastruktur : Glasfaser-Interessenten in Beurig und Freudenburg gesucht

So sehen die Glasfaserkabel aus, die das schnelle Internet bringen sollen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Saarburg/Freudenburg Damit der Glasfaserausbau in Beurig und Freudenburg erfolgt, muss zum einen eine Quote erfüllt werden. Zum andern müssen sich Interessierte für eine gewisse Zeit an das ausbauende Unternehmen binden.