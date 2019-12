Benefiz : Glühweinfest für gute Zwecke in Wincheringen-Söst

Wincheringen-Söst Am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, findet an und in der Söster Langheckhütte das Glühweinfest für gute Zwecke statt. Außer Glühwein und heißen Likörgetränken werden diverse Kaltgetränke angeboten.

