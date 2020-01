Konzert : Gospelkonzert in Hermeskeil

Gospelkonzert in Hermeskeil

Hermeskeil Alle zwei Jahre starten der Verein CVJM Traben-Trarbach (Christlicher Verein Junger Menschen), der EvangelischeKirchenkreis Simmern-Trarbach und das Dekanat Hermeskeil-Waldrach ein offenesökumenisches Gospel-Chorprojekt.

In sieben Proben werden von den über 100 Teilnehmern die eigens zu diesem Projekt komponierten Gospel- und Pop-Songs einstudiert und in Konzerten zur Aufführung gebracht.

Am Samstag, 1. Februar, 18 Uhr, findet das ökumenische Gospelprojekt „Follow“ in der Pfarrkirche St. Martinus in Hermeskeil

statt. Der Eintritt kostet 10 Euro, Unter-18-jährige haben freien Eintritt.