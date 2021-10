Tradition : Volkstrauertag mit Gräbersegnung

Thalfang Im Anschluss an die um 16 Uhr beginnende Heilige Messe findet am Samstag, 30. Oktober, auf dem Friedhof eine Gräbersegnung statt. In Verbindung mit der Gräbersegnung wird zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege ebenfalls die Gedenkfeier und anschließende Kranzniederlegung am Ehrenfriedhof erfolgen.

