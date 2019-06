Kirche : Gottesdienst unter Buchen im Nationalpark

Neuhütten Das Projektteam Kirche im Nationalpark bietet am Freitag, 21. Juni, um 18.30 Uhr eine Heilige Messe im Nationalpark Hunsrück-Hochwald an. Gottesdienstort ist an der Blockschneise in der Nähe des Neuhüttener Ortsteils Muhl.

Die Messe zelebriert Pastor Clemens Grünebach, sie wird gestaltet vom Klosterensemble. Wegbeschreibung: Von Hermeskeil auf der K 102 kommend geht es linker Hand kurz hinter dem Einmündungsbereich der K 102/L 165 – vor Muhl – in einen Feldweg zum Gottesdienstort am Waldrand unter den Buchen.