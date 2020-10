Glaube : Gräbersegnungen fallen aus

Saarburg/Hermeskeil/Konz (red) In diesem Jahr werden aufgrund der Corona-Pandemie die Gräbersegnungen an Allerheiligen nicht stattfinden. Das haben einige Pfarrerein angekündigt.

Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil In der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil finden die geplanten Gottesdienste am Wochenende und am Allerseelentag wie angekündigt statt. Allerdings ist eine Anmeldung im Pfarrbüro Hermeskeil dafür notwendig. Für den Gottesdienst am Allerheiligentag in Gusenburg gibt es keine Plätze mehr. Die Eucharistiefeiern am Allerseelentag in Abtei und Grimburg beginnen um 17.15 Uhr.