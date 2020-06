Glückwunsch : gratu marx 0606

Renate Marx. Foto: marx/privat

Renate Marx aus Kell am See feiert am heutigen Samstag ihren 80. Geburtstag. Dazu gratulieren ihre Kinder, Schwiegerkinder und Enkel. Sie wünschen ihr weiterhin alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen.