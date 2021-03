Spendenaktion : Schüler basteln für die Saarburger Greifvögel

SAARBURG 450 Euro kamen zusammen: Viertklässler der Grundschule St. Laurentius bastelten und sammelten so Geld für den Greifvogelpark Saarburg.

„Das Basteln hat viel Spaß gemacht und der Weihnachtsbaum hat so schön ausgesehen“, erinnert sich die zehnjährige Yara. Und der gleichaltrige Lennox weiß: „Die Tiere brauchen doch jeden Tag Futter, so gerade so wenige Leute sie besuchen dürfen.“

Als der Ablaufplan stand und man wusste, was wie hergestellt werden sollte, wurde die Gruppe auf 21 Kinder erweitert. Jetzt konnten die Acht zeigen, was sie bei Anja gelernt hatten, den Umgang mit Heißklebepistole, Schere, Pappe und Material, das sie selbst im Wald gesammelt hatten.

Die Wiedereröffnung des Parks lässt in der Corona-Pandemie derzeit nur ein Viertel der früheren Besucherzahl zu. Man muss sich per Mail anmelden. Als unfair sieht es der Falkner an, wenn sich Leute anmelden, und dann nicht kommen: „Wir müssen die Plätze dennoch reservieren.“ Dennoch ist er überrascht, wie viel Solidarität mit dem Park in der Bevölkerung herrscht: „Das ist ein schönes Gefühl.“