Kommunalpolitik : Gremien tagen ab Dienstag wieder

Konz/Saarburg/Hermeskeil Sitzungen in Konz und anderen Dörfern: Die Stadt- und Ortsgemeinderäte im Raum Konz, Saarburg und Hochwald nehmen nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie ihre Arbeit auf.

Die Kommunalpolitiker aus der Region treffen sich ab Dienstag, 12. Mai, wieder, um Beschlüsse über die Zukunft ihrer Dörfer und Städte zu fassen. Als Erstes stehen der Ortsgemeinderat Pellingen und der Stadtrat Konz an. Beide treffen sich am Dienstagabend nicht an gewohnter Stelle. Der Stadtrat Konz diskutiert diesmal um 18 Uhr nicht im Kloster, sondern in der Sporthalle in Konz-Könen, die Pellinger besprechen ihre Themen um 19 Uhr in der Sporthalle und nicht wie sonst in der Gaststätte Thiel.