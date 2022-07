Essen und Lesen : Morde, die munden: Mörderische Storys und kriminell gute Rezepte

Hillesheim Was braucht es für einen perfekten Grillabend? Einen Aperitif, eine Vorspeise, einen Hauptgang, ein Dessert und gute Unterhaltung. Die gelingt Ralf Kramp, Carsten Sebastian Henn und Ira Schneider mit der Rezept- und Kurzgeschichten-Sammlung „Grillen & Killen“.

Alarmstufe Rot! Sie haben es wirklich angerichtet. Ralf Kramp, Ira Schneider und Carsten Sebastian Henn haben ein Kochbuch, ach was, einen Krimi geschrieben. Also beides nicht wirklich, aber irgendwie dann doch. Mit dem Buch „Grillen & Killen“ haben sie eine Mischung aus beiden vorgelegt, quasi ein Krimi-Kochbuch.

Als Zwischengang seien die „mörderischen Storys“ der Autoren empfohlen. Sieben Texte kommen aus der spitzen Feder von Ralf Kramp.Wie immer sind sie abgründig, ironisch und voll schwarzen Humors. Mal serviert er „Leise Sohlen, heiße Kohlen“, mal „Haut und Knochen“ oder ein „Donnerwetter“. Carsten Sebastian Henn richtet fünf Gänge an. Theatralisch geht es in dem Stück „Die Extrem-Grill-Challenge“ zu, was da wohl auf den Grill kommt, um die Follower bei Laune zu halten? Köstlich auch „Fifty Shades of Bratwurst“ – mit seinen Anweisungen für den Grill gelingt Metzgermeister Bernd Flesten auf jeden Fall das perfekte Aphrodisiakum. Ob die Redaktion es zur Nachahmung empfiehlt? Nachlesen!