Feuerwerk: Ja oder nein? Darf auf der Grimburg noch Hochzeit mit Feuerwerk gefeiert werden?

Feuerwerke machen Dreck, schädigen die Umwelt und verängstigen die Tiere: Solche Beschwerden prasselten auf Ortsbürgermeister Armand Seil so lange ein, bis er das Thema auf die Tagesordnung einer Sitzung des Ortsgemeinderates hob. „Anlass ist eine Hochzeit mit Feuerwerk im Sommer auf der Burg – und das an Silvester“, begründet der Ortschef diesen Schritt. Gesprochen wird im Rat jedoch nicht von einem Verbot, sondern von Verzicht. Aber auch den Verzicht, als Appell gemeint, lehnt der Rat bei einer Enthaltung von Jörg Schäfer ab. Der fragt: „Wie soll das denn kontrolliert werden, ob an Silvester geböllert wird oder Raketen abgefeuert werden?“ Sollen da etwa Nachbarn andere Nachbarn anschwärzen?