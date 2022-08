Soziale Einrichtungen : Größe, Kosten, Fördermittel – Zahlen zur Kita Hentern stehen noch in den Sternen

Größe, Kosten, Fördermittel – Zahlen zur Kita Hentern stehen noch in den Sternen

Hentern/Trier Klarstellungen zu den Plänen für die Kita Hentern nach einem TV-Bericht: Wie unterschiedliche Kostenschätzungen zustande kommen und wer die Kita betreiben soll.

Die Ortsgemeinde Hentern möchte eine neue Kita bauen, um den Bedarf an Kita-Plätzen zu decken. Lampaden, Paschel und Schömerich wollen sich an der Einrichtung beteiligen.

Doch die vier Millionen Euro, die Hentern im Haushaltsplan für 2023/2024 eingeplant hat und die im TV-Artikel vom Montag („Warum in Hentern eine Kita gebaut wird“) erwähnt wurden, werden laut Ortsbürgermeister wohl nicht reichen. Michael Marx sagt: „Aufgrund der Teuerungsraten wird mittlerweile mit Kosten von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro pro Gruppe gerechnet.“ Macht bei einer viergruppigen Kita dann bis zu sechs Millionen Euro.

Ratsbeschlüsse und Bedarfsermittlungen zur Kita müssen abgewartet werden

Doch da meldet die Kreisverwaltung Zweifel an. Pressesprecher Thomas Müller teilt mit: „Nach dem aktuellen Stand der Beratungen in den betroffenen Gemeinden ist nicht davon auszugehen, dass die den genannten Zahlen zugrunde liegenden zusätzlichen Kapazitäten am Standort Hentern verwirklicht werden.“