Förderprogramm für Hermeskeil : Größter Wunsch ist ein schönerer Donatusplatz

Mit roten Klebepunkten markieren die Teilnehmer der Bürger-Workshops für eine schönere Hermeskeiler Innenstadt, welche Projekte ihnen am meisten am Herzen liegen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Zum Abschluss der Workshops für ein attraktiveres Hermeskeil haben Bürger ausgewählt, welche Projekte ihnen am wichtigsten sind.

Mehrere Millionen Euro fließen in den nächsten Jahren aus einem Förderprogramm von Bund und Land nach Hermeskeil, um dort den Stadtkern schöner zu gestalten. Ideen dazu sollen nicht nur aus der Politik kommen, sondern auch von Bürgern. Um deren Wünsche ging es bei drei Workshops seit Anfang April. Die dort erarbeiteten Vorschläge präsentierte Stadtplanerin Julia Kaiser vom Büro Stadtgespräch am Donnerstagabend im Johanneshaus.

„Wir haben schwach angefangen, dann aber richtig gute Ergebnisse erzielt“, lobte Kaiser mit Blick auf die schlecht besuchte Auftaktveranstaltung Ende März. In den Workshops hätten dann jeweils etwa 70 Bürger mitgearbeitet. Zum Themenabend für Gewerbetreibende seien rund 50 Teilnehmer gekommen. Mehr als 250 Ideen kamen laut der Planerin zusammen. Eine Auswahl davon notierte sie am Donnerstag auf Plakatwände im Saal. Dann bat sie die etwa 70 Besucher, mit kleinen Klebepunkten die Vorschläge zu markieren, die ihnen am meisten am Herzen lägen: „Damit wir wissen, wo wir Prioritäten setzen.“

Weitere Ideen Über das Programm gefördert werden öffentliche und private Projekte, die innerhalb eines Sanierungsgebiets liegen und städtebauliche Missstände beseitigen. Die Grenzen dieses Gebiets im Stadtkern wird der Stadtrat voraussichtlich bis November festlegen. Manches Anliegen der Bürger bezog sich jedoch auf Objekte außerhalb dieses Bereichs. Notiert wurden die Ideen trotzdem, damit sie nicht verloren gehen. An der Spitze stand die Aufwertung des alten Bahnhofgebäudes am Ruwer-Hochwald-Radweg. Dort wünschen sich die Teilnehmer unter anderem eine Fahrrad-Servicestation, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten.

So geht es weiter Das Planungsbüro wird in den Sommermonaten die Ideen herausfiltern, die ins Förderprofil passen. Sie fließen ein in ein Konzept für die städtebauliche Entwicklung der nächsten zehn Jahre. „Wir packen so viel hinein, wie es geht“, versprach Julia Kaiser. Bis zur Umsetzung ihrer Ideen müssten sich die Bürger aber „noch etwas gedulden“. Der Stadtrat soll das Konzept im Herbst absegnen, und dann beginnt die Planung konkreter Projekte. Starten will die Stadt mit dem Donatusplatz. Stadtbürgermeister Mathias Queck versicherte: „Die Bürger werden dann erneut einbezogen. Ihre Beteiligung endet nicht mit den Workshops.“