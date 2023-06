Meinung 2000 Laster im Dorf: Eine Sonderregelung für die Nitteler Großbaustelle sollte her

2000 Laster rollen wegen einer Baustelle an einem neuen Weingut in Nittel innerhalb weniger Wochen durchs Dorf. Etwa 1000 weitere LKW werden es während der restlichen Bauphase sein. Sie fahren über schmale Gemeindestraßen, auf denen Kinder und Senioren unterwegs sind. Von einem Wirtschaftsweg, der die Großbaustelle direkt an die Landesstraße anbindet, dürfen sie nicht auf die überörtliche Straße fahren. Dabei könnte durch diese Lösung der Schwerlastverkehr aus den Wohngebieten raus gehalten werden. Der für eine etwaige Sondergenehmigung zuständige Landesbetrieb Mobilität verweist auf die Gesetzeslage.