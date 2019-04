Film zum Wawerner Jesuitenberg

Die Trockenmauer ist uralt, in ihrer Nähe fühlen sich Schmetterlinge, Gottesanbeterinnen, Ameisenlöwen, Heuschrecken, Farne und Kräuter wohl. Die Schieferbruchsteine begrenzen den Weinberg, der ihnen zu Füßen liegt, und bieten ihm Schutz, damit dort köstlicher Wein gedeiht. Die Rede ist vom „Jesuitenberg Wawern“. Warum er ein Leuchtpunkt der „Lebendigen Moselweinberge“ ist, sieht man natürlich am besten vor Ort, live und in Farbe. Doch nun ist das auch vom Fernsehsessel aus möglich: Im Projekt „Lebendige Moselweinberge“ hat das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel einen Film über den Leuchtpunkt „Jesuitenberg Wawern“ in Auftrag gegeben. Am Samstag, 4. Mai 2019, 14 Uhr, feiert er pünktlich zum „Weinfrühling an der Saar“ in der Saarburger Kulturgießerei (Staden 130 in Saarburg) Premiere.