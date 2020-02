Bauprojekt : Große Skepsis gegenüber geplantem Hotelkomplex in Saarburg

Saarburg Anwohner der Schodener Straße sehen ihre Bedenken in punkto Verkehr und Höhe der Bauten bislang nicht berücksichtigt.

Es klingt gut, was in der Wiltinger Straße in Saarburg geplant ist: Der einstige Toom-Markt dort soll einem 20-Millionen-Euro-Projekt der Firma Matthias Ruppert aus Esch Platz machen. Der Entwurf stammt vom vielfach ausgezeichneten Mailänder Designer und Architekten Matteo Thun. Geplant sind ein Hotel mit mehr als 60 Zimmern und Wellnessangeboten, rund 20 Ferienappartements, etwa 60 Wohneinheiten und eine gemeinsame Tiefgarage.

Doch die Anwohner der am Hang darüber liegenden Schodener Straße sind wenig begeistert von dem Projekt. Dabei waren viele von ihnen laut dem Sprecher der Anlieger, Klaus Maaßen, den Plänen für ein Hotel zunächst recht zugetan. Doch hätten sie nach der Einwohnerversammlung mit 45 Teilnehmern vom Mai 2019, in der es einen Sturm der Entrüstung gegeben habe, und der Offenlage des Bebauungsplansentwurfs große Sorge, dass ihre Einwände nicht berücksichtigt würden. Maaßen hat im Auftrag von 26 Anwohnerparteien die Kritikpunkte schriftlich eingereicht. Er sagt: „Stadtbürgermeister Jürgen Dixius hat danach zugesagt, dass der Investor an den Änderungen arbeitet und die Anwohner eingeladen werden. Aber passiert ist nichts. Stattdessen wurde der Entwurf für die Änderung des Flächennutzungsplans offengelegt.“ Eingeladen wurden die Anlieger dann doch, aber nicht zu einer Einwohnerversammlung, sondern zur Sitzung des Bauausschusses am heutigen Mittwoch, in der über den Änderungsentwurf zum Bebauungsplan abgestimmt wird. Maaßen sagt: „Die Einladung kam recht knapp, ich habe sie am Freitag erhalten. Zudem können viele am Nachmittag nicht. Aber es ist toll, dass der Bürgermeister uns beteiligt.“ In der Einladung heißt es: „Die Anwohner erhalten die Möglichkeit, Fragen zu stellen.“