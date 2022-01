Corona : Großer Andrang bei Impfaktion in Keller Seniorenheim

Kell am See Die angepeilte Zahl von Impfungen wurde bei weitem überschritten.

() Bei der Impfaktion am vergangenen Freitag im DRK-Seniorenheim in Kell am See haben sich 373 Menschen impfen lassen. Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes hatte die Immunisierungen von 14 bis 22 Uhr angeboten. Heimleiter Michael Pauken, der die Aktion angeregt hatte, sagt: „Ich bin zufrieden und dankbar, dass die Aktion so gut angenommen wurde.“ Man habe mit 200 Menschen gerechnet. Die meisten hätten sich boostern lassen. Maximal ein Zehntel der Impfwilligen, so schätzt Pauken, habe sich die Erst- oder Zweiimpfung geben lassen. Pauken bedauert, dass die Menschen zum Teil ein bis zwei Stunden hatten warten und bis auf die Straße hatten anstehen müssen. Die Dokumentation habe lange aufgehalten. Dennoch sei die Stimmung gut gewesen. Auch den Termin bis in den Abend hinein hält der Heimleiter für vorteilhaft. Er will sehen, ob eine weitere Aktion dieser Art im Keller Seniorenheim möglich ist. „Wir wollen als Betroffene auch unseren Beitrag dazu leisten, dass die Menschen geimpft werden“, hatte Pauken vorab gesagt.