Großprojekt in der Ortsmitte : Ab 2021 wird in Kell am See für Senioren gebaut

So soll das neue Haus für Servicewohnen und Tagespflege in Kell am See später einmal aussehen. Alle Wünsche der Ortsgemeinde sind in dieser Planung des DRK-Landesverbands berücksichtigt. Foto: Herbert Thormeyer

Kell am See Der Gemeinderat hat die Weichen für ein Projekt des Roten Kreuzes gestellt. In der Ortsmitte entstehen für vier Millionen Euro altersgerechte Wohnungen und eine Tagespflege. In der Nähe will die Gemeinde den Kirmesplatz neu gestalten.



Bis Ende des Jahres müssen sich die Einwohner von Kell am See von ihrem alten Pfarrhaus mit Pfarrgarten verabschieden. Es wird einem Neubau für Servicewohnen und für eine Tagespflege-Einrichtung weichen, in den der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) rund vier Millionen Euro investiert. „20 Wohnungen für Senioren entstehen und 18 Tagespflegeplätze“, erklärte Achim Tröger, Architekt im Mainzer Büro von Andreas Horn, welches vom Roten Kreuz mit der Umsetzung des Projektes beauftragt wurde.

Nach dem Seniorenzentrum in Kell vor 15 Jahren und dessen Erweiterung ist das neue Haus das dritte DRK-Projekt in dem Hochwaldort. Gebaut wird ab Anfang nächsten Jahres. Nach 15 Monaten soll das neue Haus fertig sein.

„Menschen sollen dort alt werden können, wo andere Urlaub machen“, lautet die Philosophie von Ortsbürgermeister Markus Lehnen. Eine Bedarfserhebung habe gezeigt, dass der Bau notwendig sei. Das Gelände wird laut Lehnen für 99 Jahre im Rahmen eines Erbbaupachtvertrags an das DRK übergehen.

Für den Ortschef ist das ein städtebaulicher Meilenstein, der mit weiteren Projekten wie der Neugestaltung einer Bühne am Kirmesplatz und renovierten Häusern innerhalb des Sanierungsgebietes in Kell am See neue Maßstäbe setze. „Bei uns passt die Städtebauförderung des Landes“, findet Lehnen.

„Dieser Standort ist genau richtig für unsere Investition“, sagte Gerhard Lenzen, beim Landesverband des DRK zuständig für die Soziale Arbeit. Er lobte auch die Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Kell.

Die Wohnungen werden laut DRK 37 bis 72 Quadratmeter groß sein, barrierefrei und einige auch rollstuhlgerecht. Es gibt entweder Terrasse oder Balkon.

Info Weitere Beschlüsse des Gemeinderats Kell Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg verlangt von der Ortsgemeinde Kell, dass sie alle ihre Einnahmemöglichkeiten auch ausschöpft. Dies sei die Voraussetzung, um weiterhin in den Genuss von Fördermitteln für Projekte zu kommen. Auf Empfehlung der Behörde beschloss der Gemeinderat deshalb, den Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke von 400 auf 450 Prozent zu erhöhen. Daraus ergebe sich für Hausbesitzer eine durchschnittliche Mehrbelastung von 20 Euro im Jahr, hieß es im Rat. Für den Neubau der Bühne am Kirmesplatz muss ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator beauftragt werden. Dieser Auftrag ging für 2850 Euro an das Büro Martz aus Grevenmacher. Der Bauausschuss der Gemeinde will sich mit der Aufstellung zusätzlicher Biocontainer und der Weiter­entwicklung des Dorfparks Dumpert befassen. Ferner sollen auf dem Friedhof und bei Pflasterarbeiten keine Materialien mehr verwendet werden, an deren Herstellung Kinder beteiligt waren.

Was dem Ortsgemeinderat wichtig war: Das neue Gebäude wird nicht höher als das frühere Pfarrhaus und fügt sich deshalb optimal ins Ortsbild ein. Der dörfliche Charakter soll sogar zusätzlich betont werden. Westlich und südlich werden Hecken die Abgrenzung bilden, deren Höhe noch mit den Nachbarn abgesprochen werden soll. Die Begrenzung für die Höhe des Gebäudes liegt genau auf der Höhe der Kirche, der auch noch eine umfassende Sanierung bevorsteht. Damit soll das Ortsbild in diesem Bereich weiter aufgewertet werden.