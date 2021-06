Wahlen : Grüne stellen Kandidatin oder Kandidat für Landratswahl auf

Trier (red/mai) Als vierte Gruppierung haben die Grünen angekündigt, eine Kandidatin oder einen Kandidat für das Amt der Landrätin/des Landrats im Kreis Trier-Saarburg aufzustellen. Wen die Partei für die Bewerbung aufstellen wird, entscheidet am Samstag, 19. Juni, die Vollversammlung.

Die Veranstaltung findet erstmals wieder in Präsenz im Lottoforum Petrisberg in Trier statt. Die Person, die bereits im Vorfeld ihre Bewerbung für die Kandidatenwahl angekündigt hat, möchten die Grünen auf TV-Nachfrage nicht nennen. Weitere Interessenten könnten sich bei der Vollversammlung noch melden, lautet die Begründung. Aus anderen Parteien haben bereits Amtsinhaber Günther Schartz (CDU), Stefan Metzdorf (SPD) und Tim Kohley (Freie Wähler) ihre Kandidatur öffentlich gemacht (der TV berichtete).

Die Grünen haben aktuell zudem bekanntgegeben, dass sie am 8. Juni in einer digitalen Mitgliederversammlung einen neuen Kreisvorstand gewählt haben. Die Wahlen waren notwendig geworden, nachdem mehrere Vorstandsmitglieder ihr Amt niedergelegt hatten und werden rechtskräftig mit einer anschließenden Briefwahl. In ihrem Amt bestätigt wurde Sprecherin Laura Malburg (Konz). Neue Kassiererin ist Barbara Ulm Da Silva Ferreira (Trierweiler), die bis Jahresbeginn als Beisitzerin aktiv gewesen war. Ebenfalls wiedergewählt wurden als Beisitzerinnen Martina Schleier (Hermeskeil) und Claudia Becker (Ayl). Neu dabei sind Jessica Trogler (Gilzem), Rüdiger Kolling (Hermeskeil), Sebastian Karthäuser (Mehring) und Jürgen Lorenzen (Gusterath). Der bisherige Beisitzer Dominik Fuhs (Gusterath) und der Kassierer Jürgen Beiler (Freudenburg) waren nicht mehr angetreten.