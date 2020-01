Faire Produkte : Konzer Grüne fordern faire und ökologische Produkte

Foto: dpa/Jörg Carstensen

Konz Die Grünen-Fraktion des Verbandsgemeinderats bringt einen Antrag ein, nur noch fair gehandelte und ökologisch produzierte Waren anzuschaffen.

Das politische Jahr beginnt in der Verbandsgemeinde Konz mit einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 16. Januar. Es geht dann unter anderem um einen Antrag der Grünen. Die Fraktion will die Verwaltung, Schulen und öffentlichen Einrichtungen in der Verbandsgemeinde Konz dazu bringen, dass sie sich bei Neuanschaffungen schrittweise auf fair gehandelte und ökologische Produkte umstellt. Konkret geht es den Grünen um Kleidung, Textilien, Sportartikel, Spielwaren, Computer, Hardware, Natursteine und Agrarprodukte.

Wenn solche Waren gebraucht würden, sollten ökologische Kriterien und Arbeitsnormen bei der Produktion der Produkte erfüllt werden, führt die Partei aus. Das müsse durch entsprechende Siegel belegt werden, heißt es weiter. Regionale Produkte könnten auch ohne Siegel übernommen werden, wenn nachgewiesen werde, dass sie umweltschonend und nachhaltig produziert würden. „Die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung werden professionell geschult, um die rechtlichen Möglichkeiten zur Einhaltung von öko-sozialen Kriterien ausschöpfen zu können.“

Die Partei begründet den Antrag damit, dass die öffentliche Hand in Deutschland insgesamt 500 Milliarden Euro jährlich investiert. 60 Prozent des Geldes würden in Kommunen ausgegeben. Die Umsetzung von ökologisch-sozialen Vorgaben bei den Investitionen in den Kommunen birgt aus Sicht der Grünen großes Potenzial, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Kommunen zu stärken. „Die Verbandsgemeinde Konz kann mit gutem Beispiel für nachhaltiges Produktions- und Konsumverhalten vorangehen, denn ihre Vorbildwirkung wird auch Bürgerinnen und Bürger überzeugen, dass der Einsatz nachhaltiger Produkte die Umwelt schont, auf lange Sicht Geld spart und zu weltweiter Gerechtigkeit beiträgt“, heißt es in dem Antrag.