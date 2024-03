Kommunalwahl 2024 in Konz Erstmals gemeinsamer Bürgermeisterkandidat von SPD und Grünen in Konz

2024 dürfen die Menschen in Konz bei der Kommunalwahl nicht nur den Stadtrat neu wählen, sondern auch den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister der 18.000-Einwohner-Stadt. Erstmals haben sie ihr Stadtoberhaupt 2001 selbst gewählt. Zuvor hatten Stadt- und Verbandsgemeinderat in gemeinsamen Sitzungen den Bürgermeister für Stadt und Verbandsgemeinde gewählt. Das Amt wird bis heute auch immer in Personalunion ausgeübt. Direkte Personenwahlen gab es bis 2001 nicht.