Kommunalwahl Klare Verhältnisse im Verbandsgemeinderat Konz

Der klare Sieger bei der Wahl des Verbandsgemeinderats Konz ist die CDU. Mit 37,8 Prozent kommt sie an ein Ergebnis, von dem die Partei auf Bundesebene nur träumen kann. In Wellen, wo sie ihr stärkstes Ergebnis in der VG erzielt hat, haben sogar 52,9 Prozent der 313 Wähler ihr Kreuz bei der Union gemacht. Im Ergebnis stellen die Christdemokraten 15 Mitglieder des 40-köpfigen Verbandsgemeinderats Konz. Das sind genauso viele wie bisher.