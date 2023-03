Nach Unfällen So soll der Weg zur Hermeskeiler Grundschule bald sicherer werden

Was morgens ab etwa 7 Uhr vor der Grundschule in Hermeskeil los ist, erlebt Rektorin Sabine Mitrenga täglich hautnah mit. „In dem Zeitfenster bis viertel vor acht haben wir ein sehr hohes Verkehrsaufkommen“, schildert sie. Dann liefern Busse nicht nur die Grundschüler an der Schulstraße ab. Es fahren auch Busse zur nahe gelegenen IGS, die auf dem Rückweg erneut die Grundschule passieren. Hinzu kommen Eltern, die ihren Nachwuchs mit dem Auto zum Unterricht bringen. „Für die Kinder ist das eine sehr unübersichtliche Lage“, sagt die Rektorin. Viele könnten die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge um sie herum noch nicht richtig abschätzen: „Da kommt es zu Situationen, die wir eigentlich vermeiden wollen.“