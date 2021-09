Bildung und Pandemie : Mehr Sicherheit für Grundschüler: So will die VG Hermeskeil den Corona-Schutz in Klassenzimmern verbessern

Info

Hartmut Heck informiert in der Sitzung darüber, dass es in der Verbandsgemeinde Hermeskeil wieder eine Herbstschule geben soll. Das heißt: Schüler können in den Herbstferien Unterricht nehmen, wenn sie Nachholbedarf haben. Das Angebot gab es auch schon letztes Jahr. Allerdings soll es 2021 nur in der Grundschule in Hermeskeil angeboten werden und nicht in der in Beuren, denn dort hat es 2020 gar keine Anmeldungen gegeben.

Die Sommerschule, welche die VG in den vergangenen Ferien angeboten hat, haben in der ersten Woche 20 und in der zweiten Woche 15 Schüler besucht. „Das ist schon eine gewisse Resonanz, aber nicht sehr überwältigend“, meint Heck dazu.