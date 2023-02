Aktuelle Bauprojekte : Ein fast fertiger neuer Schulhof und fehlende Räume - Was die Grundschulen der VG Hermeskeil derzeit beschäftigt

Fast fertig: Aus der Luft sind die neuen Spielzonen auf dem Schulhof der Hermeskeiler Grundschule schon gut zu erkennen. Die Aufnahme stammt von Ende 2022, inzwischen sind die Tiefbauarbeiten laut Verwaltung weitgehend abgeschlossen. Foto: Portaflug

Hermeskeil Eines der größten Bauprojekte an den Grundschulen der Verbandsgemeinde Hermeskeil ist fast abgeschlossen. Nach der Erneuerung des Schulhofs in Hermeskeil stehen andernorts aber schon die nächsten Arbeiten an. Zwei Schulleiterinnen klagen zudem über teils beengte Verhältnisse.

Die große Hoffläche vor der Grundschule Hermeskeil hat sich optisch deutlich verändert. Inzwischen ist sind die neuen Spiel-, Sport- und Verweilbereiche, die durch die umfassende Neugestaltung des Schulhofs geschaffen werden sollen, schon gut zu erkennen. Ein Pavillon in der Hofmitte steht bereits, ist aber noch eingezäunt. Das Klettergerüst und die Schaukel zwischen den Bäumen werden in den Pausen aber schon rege von den Kindern genutzt.

„Wir sind dort in den letzten Zügen. Die Tiefbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen“, informierte Daniela Pitro vom Bauamt der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil vor Kurzem im Schulträgerausschuss. Bis Mai sollen noch weitere Arbeiten wie die Bepflanzung erfolgen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich laut Verwaltung auf rund eine Million Euro, bewilligt sei ein Landes-Zuschuss in Höhe von etwa 233.000 Euro.

Was in der Grundschule Gusenburg gemacht werden muss

Das größte Bauvorhaben an den fünf Grundschulen der VG ist damit bald beendet. Weiter geht es vermutlich noch in diesem Jahr mit umfangreicheren Arbeiten an der Grundschule Gusenburg. Dort muss laut Verwaltung ein zweiter Flucht- und Rettungsweg geschaffen werden. Hintergrund ist laut Verwaltung die erhöhte Zahl von Kindern, die im Dachgeschoss nachmittags betreut werden. Die bislang ausreichende Rettungsmöglichkeit über die Drehleiter der Feuerwehr sei „zeitlich nicht mehr gewährleistet“.

Deshalb solle nun eine Stahltreppe angebaut werden und zusätzlich Fluchttüren in jedes Geschoss eingesetzt werden, „damit die Kinder direkt aus den Klassen über die Treppe ins Freie flüchten können, falls es im Treppenhaus zu einem Brand kommen sollte“. Inklusive einer Brandschutztüranlage im Treppenhaus kosteten die Arbeiten rund 150.000 Euro, Land und Kreis übernehmen davon rund 105.000 Euro. Die Ausschreibung soll im Frühjahr erfolgen, ungewiss sei allerdings die Lieferzeit der Stahltreppe, sagte Daniela Pitro im Ausschuss.

Auch in der Schule in Beuren stehen Arbeiten an

An der Schule in Beuren musste ein Problem auf dem Dach zwischen Hauptgebäude und Pausenhof behoben werden. Laut Verwaltung war dieses mit Kies bedeckt, was so in statischer Hinsicht nie vorgesehen gewesen sei. Diese Kiesauflage habe man entfernen lassen. Im nächsten Jahr werde auch die Dachabdichtung erneuert, kündigte Pitro an. Im Untergeschoss der Schule wird zudem ein weiterer ehemaliger Klassenraum „reaktiviert“, der wegen einer gestiegener Schülerzahl benötigt wird.

Beschäftigt hat den Ausschuss außerdem eine Frage, die laut Heck wie eine Art „Damoklesschwert“ über den Grundschulen schwebt: Wie sieht es mit der Notwendigkeit für bauliche Erweiterungen aus? Eine entscheidende Rolle spiele dabei der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab dem 1. August zunächst für alle Erstklässler und bis 2029 für alle Klassenstufen der Grundschule gilt. Dieser Anspruch mache vermutlich zusätzliche Räume und Küchen erforderlich. „Wir haben das für unsere Schulen im Blick“, betonte Heck. „Aber momentan wissen wir einfach noch nicht, was genau auf uns zukommt.“ Nach Aussage des Bildungsministeriums solle die bis dato noch fehlende Verwaltungsvereinbarung dazu im Mai in Kraft treten. Zurzeit nutzen laut Verwaltung 311 der 553 Grundschüler in der VG Ganztags- oder Betreuungsangebote.

In den Schulen in Hermeskeil und Reinsfeld fehlt Platz