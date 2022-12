Theater : Geschichte von Dickens macht Weihnachten zum geisterhaften Erlebnis in der Kulturgießerei

Schlussszene mit fröhlicher Weihnachtsfeier: Ali Albrecht, Aysha Menet, Maja Brandscheit, Jörg Hennigs, Mirjam Kohr und Dennis Klein (von links). Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg Etwas für die Seele: Laiendarsteller zeigten in fünf Szenen in der Kulturgießerei Saarburg Charles Dickens’ berühmtes Stück „A Christmas Carol“. Es bot einen Rundgang durch eine längst vergangene Welt. Einige Charaktere jedoch erscheinen immer noch sehr aktuell.

Ebenezer Scrooge ist ebenso reich wie geizig, hasst die Menschen und vor allem Weihnachten, das er als „Rattendreck“ bezeichnet. Die wundersame Wandlung dieses wenig sympathischen Zeitgenossen hin zu mehr Mitmenschlichkeit beschreibt der englische Schriftsteller Charles Dickens (1812 – 1870) in seiner Weihnachtsgeschichte „A Christmas Carol“. Und jetzt bot dafür die historische Glocken­gießerei in Saarburg die passende Kulisse.

Barbara Becker, die Misses Fezzwig darstellt, lädt ein auf eine Zeitreise durchs düstere London des 19. Jahrhunderts. An fünf Stationen werden Szenen des berühmten Stücks dargestellt, das wohl die meisten schon aus Kindertagen kennen.

Drei Geister erscheinen dem alten Griesgram, überzeugend dargestellt von Ali Albrecht, ausgerechnet an Heiligabend. Sie machen ihm deutlich, was für einer er ist und wie er auf die Mitmenschen wirkt. Erst als er vor seinem eigenen Grabstein steht und zu seiner Beerdigung keiner gekommen ist, rührt sich etwas in seinem steinernen Gemüt. Bis dahin werden ihm von Geistern Situationen aus seinem früheren Leben vorgeführt. Nun hilft er auch dem todkranken Sohn seines Angestellten.

Erst als Scrooge (Ali Albrecht) vor seinem eigenen Grabstein steht, regt sich in ihm Mitmenschlichkeit. Foto: Herbert Thormeyer

Diese besondere Führung, an der knapp 200 Menschen teilnahmen, endet mit einem Weih­nachts­mahl in der festlich geschmückten Gieß­halle, sogar mit echtem Truthahn, den sich die Darsteller am Ende gönnten.

Es gab Musik und Gesang. Die vorhandenen Glocken wurden geschickt in die Inszenierung eingebaut. „Die Idee stammt noch aus der Corona-Zeit“, verrät Barbara Becker. Einen Weihnachtsmarkt habe man im vergangenen Jahr wegen der Auflagen nicht aufziehen können und wollte deshalb diese Inszenierung. Aber kaum war alles geplant und geprobt, kam der nächste Corona-Stopp. Die ganze Arbeit sollte jedoch nicht umsonst sein. Denn Events wie der Viktorianische Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende und das Dickens-Theater bringen bis zu 5000 Euro Erlös, die wieder in die Arbeit der Kulturgießerei fließen und zum Lokalen Bündnis für Familie.

Wer mit auf diese Zeitreise gegangen ist – wie Klaus-Dieter Meyer aus Trier –, war begeistert: „Das wollten wir mit­erleben, gerade wegen der Teile in englischer Sprache.“ So werde Dickens’ Werk noch viel authentischer. Einen großen Anteil daran hatte die Drama-Group des Gymnasiums Saarburg unter der Leitung von Elke Nonn. Die historischen Kostüme waren zum großen Teil selbst geschneidert.

Drei Geister haben so in der Kulturgießerei vielleicht einen neuen Geist in die kommenden Festtage gebracht, mit Mitmenschlichkeit und Freude um heutigen Scrooges zu zeigen, wie die Welt ein besserer Ort werden könnte.