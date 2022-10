Naturpark : Naturpark-Chefin erneut in den Vorstand gewählt

Neuer Vorstand der Naturprke Deutschlands, stellvertretende Vorsitzende ist Gudrun Rau, Geschäftsführerin des Naturparks Saar-Hunsrück Foto: TV/VDN/P. Appelhans

Hermeskeil Bei der Jahrestagung des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) wurde in der Mitgliederversammlung von den 80 Teilnehmenden aus mehr als 50 Naturparken ein neuer Vorstand gewählt. Er unterstützt die 104 Naturparke in ihrer Arbeit in Zukunft noch intensiver beim Klimaschutz in Verbindung mit biologischer Vielfalt.

Friedel Heuwinkel wurde für die kommenden vier Jahre als Präsident wiedergewählt. Zur ersten stellvertretenden Präsidentin wurde Gudrun Rau, Geschäftsführerin des Naturpark Saar-Hunsrück, gewählt, zum zweiten stellvertretenden Präsidenten wurde Roland Schöttle, Geschäftsführer Naturpark Südschwarzwald, gewählt.

„Ich freue mich über das Vertrauen und die Wiederwahl. Als stellvertretende Präsidentin möchte ich meine langjährige Erfahrung als Naturpark-Geschäftsführerin einbringen und mich für die praxisorientierte Intensivierung der Arbeit in den Themenfeldern natürlicher Klimaschutz, Biodiversität, Bildung für nachhaltige Entwicklung und regionale Lebensmittelversorgung engagieren,“ so Gudrun Rau zu der Wahl.

Extra Die Nationalen Naturlandschaften Der Verband Deutscher Naturparke ist der Dachverband der deutschen Naturparke. Er ist zusammen mit dem Verband Nationale Naturlandschaften Träger der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“. Die Nationalen Naturlandschaften (NNL) bewahren als Bündnis der deutschen Nationalparke, Naturparke, Biosphärenreservate und Wildnisgebiete auf rund einem Drittel der Fläche Deutschlands die Natur, vermitteln Freude beim Erleben der Natur und gestalten die Zukunft nachhaltig.

Weitere Infos unter www.naturparke.de, www.nationale-naturlandschaften.de

Der VDN wird einen Fokus seiner Arbeit in den kommenden Jahren auf eine verstärkte Klimaschutz-Arbeit legen. Denn die Naturparke unterstützen auf 28 Prozent der Fläche Deutschlands mit ihrer Arbeit schon jetzt den natürlichen Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel sowie eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).