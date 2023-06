Wohntrend oder Ferienwohnung Günstige Minihäuser: Trend zu Tiny Houses in Konz und Saarburg?

Tiny Houses, Minihäuser. Sie tauchen immer wieder auf, wenn es in Ortsgemeinderäten um Bauanträge geht, auch in der Region. Zuletzt waren sie Thema in den Ortsgemeinderäten Wincheringen und Vierherrenborn. In Wincheringen hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein Tiny House samt Carport genehmigt, das ein privater Bauherr im Ortsteil Söst errichten möchte. Laut Ortsbürgermeister soll es ein dauerhafter Wohnsitz werden.