Am Samstag, 16. November, wird die Fotoausstellung von etwa 38 großformatigen Fotos mit einer Beamer-Schau im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche in Karthaus eröffnet. Los geht es um 16 Uhr mit der Begrüßung und der Beamer-Schau. Für 17 Uhr ist eine Podiumsdiskussion zum Zusammenleben in Konz geplant. Für Donnerstag, 21. November, ist eine Beamer-Schau samt Gewinnspiel in der Volkshochschule Konz, Konstantinstraße 50, vorgesehen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und kostet vier Euro Eintritt. Bei dieser Fotoschau werden alle Porträtierten zu sehen sein, angeordnet nach Standorten und Stadtteilen in Konz. Bei dem Gewinnspiel werden die Zuschauer belohnt, die die meisten Orte erkennen.

Gelegenheit, alle Fotos anzuschauen und gegebenenfalls zu bestellen besteht am Samstag nach der Beamer-Schau in der Volkshochschule sowie sonntags im Anschluss an die Gottesdienste im Gemeindehaus: 17. November ab 12 Uhr, 24. November ab 11 Uhr, 1. Dezember ab 11 Uhr, 8. Dezember ab 11 Uhr, 15. Dezember ab 12 Uhr. Auch am Dienstag, 26. November ab 17 Uhr besteht die Möglichkeit.