„Rüstiger Senior, den wir nicht überfordern“ Günther Jauch: Auf seinem Weingut in Kanzem ist ein Oldtimer der Star

Kanzem · Einen ganz besonderen Schatz hütet Moderator Günther Jauch auf seinem Weingut Von Othegraven in Kanzem an der Saar. Einen auf vier Rädern: einen Opel Rekord Kombi von 1954. Was es mit dem Auto auf sich hat, wer es wozu nutzt oder ob das betagte Fahrzeug nur zu Repräsentationszwecken dient – wir lüften das Geheimnis.

15.04.2024 , 07:01 Uhr

Ihr Herz schlägt für den 70 Jahre alten Kombi: Günther Jauch und seine Ehefrau Thea lieben ihr betagtes Juwel auf vier Rädern. Foto: Weingut Von Othegraven/Juliane Werner

Von Christoph Hahn