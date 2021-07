Ernennung : „Erfahren, wo der Schuh drückt“: Das plant der neue Seniorenbeauftragte von Hermeskeil

Hermeskeil Die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat mit Guido Joerg einen neuen Seniorenbeauftragten ernannt. Wieso er für das Amt besonders geeignet ist und wie er sich engagieren will.

Vier Jahre lang ist Guido Joerg jetzt Ansprechpartner für alle Bürger ab 65. „Dieses Alter haben wir festgelegt, als es um die Nutzung des Bürgerbusses ging“, erklärt Amtschef Heck. Das sei jedoch nicht in Stein gemeißelt. Die Dienste des Seniorenbeauftragten könne jeder in Anspruch nehmen, der glaubt, sie zu benötigen. 3554 der rund 16 000 Einwohner der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind 65 und älter.

Joerg war nicht der einzige Bewerber um das Ehrenamt des Seniorenbeauftragten. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten haben dem Generationenausschuss im Verbandsgemeinderat ihr Interesse an diesem Ehrenamt bekundet. Drei stellten sich schließlich vor. Guido Joerg überzeugte am meisten. Wie er nun seine neue Tätigkeit mit Leben erfüllen wird, das kann Guido Joerg selbst festlegen: „Eine Aufgabenbeschreibung gibt es nicht“, erklärt der Bürgermeister.

Wieso hat sich der 61-jährige Diplom-Verwaltungswirt Joerg auf die Stelle beworben? „Wenn man auf der Zielgeraden des beruflichen Lebens ist, sucht man eine Aufgabe, die noch darüber hinaus erfüllend ist“, erklärt er. Als hilfreich sieht er dabei seine langjährige Berufserfahrung in der Verwaltung an. Auf seine Kontakte könne er aufbauen und sie weiter pflegen.

Wichtiger noch als seine schon vorhandenen Beziehungen ist für Guido Joerg das persönliche Wort. Deshalb will er die Seniorennachmittage und Seniorengruppen in der Verbandsgemeinde besuchen, denn: „Nur so kann ich erfahren, wo der Schuh drückt.“ Was er nicht selbst lösen kann, wird an zuständige Fachstellen und Dienste weitervermittelt. Außerdem versteht sich der neue Seniorenbeauftragte als Bindeglied zwischen älteren Menschen und der Verwaltung.