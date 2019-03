später lesen Polizei Gullydeckel in Osburg ausgehoben FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Gefahr für Autofahrer: Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Osburg (Kreis Trier-Saarburg) in einer Straße mehrere Gullydeckel ausgehoben. Die Polizei sucht Zeugen. red