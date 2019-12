Konzert : Gunni Mahling Showensemble in Hermeskeil

Hermeskeil In der Reihe „Kultur(er)Leben“ veranstaltet die Stadt Hermeskeil am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr unter dem Motto „Weihnacht liegt in der Luft ...“ eine Weihnachtsgala in der Hochwaldhalle Hermeskeil.

