Förderung beschlossen Gusenburg bekommt einen Rund-um-die-Uhr-Laden, aber Talling geht vorerst leer aus

Erstmals hat die Lokale Aktionsgruppe Erbeskopf (LAG) im nagelneuen Nationalparktor in Otzenhausen getagt. Es war auch die letzte Sitzung des Vorsitzenden, des scheidenden Hermeskeiler Bürgermeisters Hartmut Heck. Das Gremium kann bis zu zehn Millionen Euro in der laufenden Förderperiode bis 2027 in Projekte stecken, die jedoch alle strengen Kriterien standhalten müssen.